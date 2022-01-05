Прикоснулись к истории: Влад Яма с семьей заворожили красочными фото из Мексики

Так, они побывали на руинах древнего города Майя, что находятся в Тулуме. Для прогулки супруга хореографа выбрала белое платье-майку и такого же цвета шлепанцы, которые дополнила плетеными шляпкой и сумкой. Влад же был в шортах и майке.

Пара сделала несколько атмосферных кадров на фоне исторических развалин, а также сфотографировали подросшего сыночка.

Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном на отдыхе в Мексике (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Прикоснулись к тысячелетней истории цивилизации Майя. А кое-кто на ней даже постоял. Завораживает…" - поделился Яма.

Лилиана тоже впечатлилась историческим местом.

"Прикоснулись сегодня к истории древнего поселения Майя. Тулум является одним из наиболее хорошо сохранившихся прибрежных городов майя и очень популярен среди туристов. Впечатляющие руины расположены на бурной береговой линии. При скромных размерах они хорошо сохранились, отсюда открывается потрясающий вид на приморский район. Тулум - это город майя, который окружен стенами доколумбовых времен. Считается одним из трех дошедших до нас в наилучшей сохранности прибрежных городов майя на Юкатане наряду с Чичен-Ица и Эк Балам. Магическое место. Энергетика заряжает…" - рассказала девушка.

Семейство осталось под впечатлением от древнего города майя (фото: instagram.com/liliya_yama)