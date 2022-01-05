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Доторкнулися до історії: Влад Яма з родиною заворожили барвистими фото з Мексики

Автор: Марина Настевич

Відомий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма разом з дружиною Ліліаною і сином Леоном полетів на відпочинок в сонячну Мексику. Вибір сімейства припав на стародавнє місто Тулум.

Барвистими фото своєї відпустки Влад і Ліля поділилися в Instagram.

Так, вони побували на руїнах стародавнього міста майя, що знаходяться в Тулумі. Для прогулянки дружина хореографа вибрала білу сукню-майку і такого ж кольору шльопанці, які доповнила плетеними капелюшком і сумкою. Влад же був у шортах і майці.

Пара зробила кілька атмосферних кадрів на тлі історичних руїн, а також сфотографували підрослого синочка.

Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном на відпочинку в Мексиці (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Доторкнулися до тисячолітньої історії цивілізації майя. А дехто на ній навіть постояв. Заворожує... " - поділився Яма.

Ліліана теж вразилася історичним місцем.

"Доторкнулися сьогодні до історії стародавнього поселення Майя. Тулум є одним з найбільш добре збережених прибережних міст майя і дуже популярний серед туристів. Вражаючі руїни розташовані на бурхливій береговій лінії. При скромних розмірах вони добре збереглися, звідси відкривається приголомшливий вид на Приморський район. Тулум - це місто майя, яке оточене стінами доколумбових часів. Вважається одним з трьох, що дійшли до нас в найкращому збереженні прибережних міст майя на Юкатані поряд з Чичен-Іца і Ек Балам. Магічне місце. Енергетика заряджає..." - розповіла дівчина.

Сімейство залишилося під враженням від стародавнього міста майя (фото: instagram.com/liliya_yama)

Нагадаємо, раніше Влад Яма зворушив сімейним фотосетом в "оновленому" складі - разом з собачкою Ламбою.

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Влад Яма