"Прикройся": рэпер упрекнул Мадонну

47-летний рэпер Нелли упрекнул Мадонну в излишне откровенных фото и посоветовал прикрыться.
На днях Мадонна опубликовала в Инстаграм серию снимков возле роскошного авто, для которых позировала в откровенных позах.
Нелли оставил комментарий к фото Мадонны, где она лежала на машине, а также была запечатлена в черном нижнем белье, колготках в сеточку и куртке с вышивкой. "Некоторые вещи лучше не выставлять напоказ, а оставлять прикрытыми", — упрекнул поп-звезду исполнитель.
Поклонники певицы поспешили встать на защиту кумира. "Ты себя слышишь? На дворе 2022 год. Это 63-летняя женщина, которая буквально успешнее всех вас и имеет достаточно жизненного опыта, чтобы принимать собственные решения, когда дело касается ее имиджа", - прокомментировал один из поклонников снимок обладательницы Гремми.
"Если автора строк "Здесь становится жарко, так что сними всю одежду", спровоцировала фотография задницы Мадонны, просто знай, чувак, мы смеемся над твоей лицемерной чушью", - пошутил другой.
Нашлись и те, кто решил, что Мадонна переборщила с филлерами и пластикой тела. Тем не менее они заверили, что всегда будут любить певицу, несмотря на естественное старение.
Это не первый случай, когда знаменитость публично высказала недовольство фотографиями Мадонны в ее Инстаграм. Рэпер 50 Cent недавно высмеял еще одну серию ее откровенных снимков в нижнем белье.
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