"Прикрийся": репер дорікнув Мадонні

47-річний репер Неллі дорікнув Мадонні за надто відверті фото і порадив прикритися.
На днях Мадонна опублікувала в Інстаграм серію знімків біля розкішного авто, для яких позувала в відвертих позах.
Неллі залишив коментар до фото Мадонни, де вона лежала на машині, а також була знята в чорній спідній білизні, колготках у сіточці та куртці з вишивкою. "Деякі речі краще не виставляти напоказ, а залишати прикритими", — дорікнув поп-зірці виконавець.
Шанувальники співачки поспішили стати на захист кумира. "Ти себе чуєш? На дворі 2022 рік. Це 63-річна жінка, яка буквально успішніша за всіх вас і має достатньо життєвого досвіду, щоб приймати власні рішення, коли справа стосується її іміджу", - прокоментував один із шанувальників знімок володарки Греммі.
"Якщо автора рядків "Тут стає жарко, так що зніми весь одяг", спровокувала фотографія сідниць Мадонни, просто знай, чувак, ми сміємося над твоєю лицемірною нісенітницею", - пожартував інший.
Знайшлися і ті, хто вирішив, що Мадонна переборщила з філерами і пластикою тіла. Тим не менше вони запевнили, що завжди любитимуть співачку, незважаючи на природне старіння.
Це не перший випадок, коли знаменитість публічно висловила невдоволення фотографіями Мадонни в її Інстаграмі. Репер 50 Cent нещодавно висміяв ще одну серію її відвертих знімків у спідній білизні.
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