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Прикрыла обнаженную грудь поясом: чувственная Огневич свела с ума пикантными фото

Автор: Марина Настевич

Злата Огневич будоражит воображение поклонников не только тем, кого же она выберет из претендентов на свое сердце в "Холостячке 2", а и жаркими и откровенными снимками. Певица снялась в дерзкой фотосессии и засветила практически обнаженную грудь.

Чувственными кадрами артистка поделилась в Instagram.

Злата призналась, что результатами раскрепощенной съемки довольна. Она примерила три стильных и эффектных образа.

Так, звезда позировала в белом брючном костюме, при этом пиджак она надела на голое тело, прикрыв грудь тонким золотистым поясом. К нему она добавила цепь на шею и массивные серьги, а также дополнила образ высокими черными сапогами. Волосы Огневич уложены красивыми локонами, а на лице нюдовый макияж.

Также Холостячка примерила черное кожаное платье-боди с пышными рукавами и корсетом, украшенное блестящими полосками, под которое надела колготки в сетку. Волосы она собрала в хвост и сделала акцент в виде крупных сережек-колец.

Третий лук получился сексуальным и чувственным. Злата предстала в черном кроп-топе и юбке с высоким разрезом, отделанной серебристыми полосками. Она дополнила аутфит высокими черными сапогами, а на руки надела прозрачные черные длинные перчатки. Собранные в хвост волосы певица украсила серебристым ободком.

Злата Огневич примерила три эффектных образа в смелой съемке (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Каждая встреча - неслучайна. Я верю в притяжение людей и крутой результат, который возникает после такого притяжения! С какой командой мне удалось поработать, просто ВАУ! Когда @natalia_dudych предложила идею съёмки - я сказала ДА! Знаете, как я себя теперь проверяю? Закрываю глаза и ловлю ощущения - если внутри чувствую "расширение", соглашаюсь или беру "на подумать". Если же наоборот - всё сжимается внутри, я даже не рассматриваю. Это очень хорошо работает", - поделилась Огневич.

Восхищенные поклонники засыпали артистку комплиментами в комментариях.

  • Прекрасная
  • Очень идёт такой стиль
  • Прикольный поясочек
  • Огненная Огневич
  • Оох... ВАУ! Давно мріяв бачити такі фото
  • Очень чувственно!
  • Богиня на всех фото!!!
  • На всіх шикарна
  • Неймовірна!
  • Красиво и очень смело!
  • Как приятно смотреть на девушку с натуральной красотой! Такой оставайся всегда!
  • Супер гаряче і неймовірно круто

Ранее Злата Огневич соблазнила появлением в подарке от участника "Холостячки 2" - певица предстала в эффектном платье-пиджаке.

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Злата Огневич