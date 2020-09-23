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Пример для подражания! София Ротару растрогала редким фото с мужем

Автор: Владимир Костырин

В браке артисты были с 1968 по 2002 годы

София Ротару показала архивный снимок вместе со своим ныне покойным мужем Анатолием Евдокименко, который скончался 18 лет назад. Черно-белое фото с легендарной украинской певицей и народным артистом Украины вызвало восторг в сети.

Семейный кадр 73-летняя Ротару опубликовала в своем Instagram в годовщину брака со своим избранником.

"Есть вечная Любовь..." - подписала кадр певица и Герой Украины. Это название песни из репертуара Ротару, музыку с которой написал Евгений Ширяев, а слова - Василий Федоров. Композиция прозвучала в фильме "Вас приглашает София Ротару" (1985).

На фото София Михайловна - на переднем плане. Артистка обернулась через плечо и смотрит в объектив камеры. Ее супруг Анатолий Кириллович стоит за Ротару на заднем плане.

София Ротару и Анатолий Евдокименко (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Артисты поженились 22 сентября 1968 года. Евдокименко был режиссером-постановщиком практически всех концертных программ Ротару. От брака 24 августа 1970 года родился сын Руслан, который также пошел по стопам родителей и связал жизнь с музыкой - сейчас он музыкальный продюсер. Анатолий Евдокименко скончался 23 октября 2002 года в результате инсульта в возрасте 60 лет. Он похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

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Чувственный снимок сразу же собрал массу комментариев поклонников артистки и восхищенных отзывов.

  • Если бы только знали, как я с вами согласна.
  • София, вы обладаете редким даром - быть верной своим любимым, и, главное самой себе. Это очень важно, не изменять себе самой. Оставаться собой в любых ситуациях. Люблю ваше творчество, ваш неподражаемый, чудесный голос. Удачи вам во всем!
  • София Ротару, вы супер! Ваши песни так и просятся, чтобы их напевали и под них танцевали... Сам лично неоднократно их напевал. Голос звонкий ваш, это божественно! А красота ваша это волшебство. В общем живите, творите и радуйте нас своими новыми песнями, а мы вас поддержим крепким духом!
  • Прекрасная песня, великолепные стихи!
  • Пример для подражания! Царствие небесное Анатолию Кирилловичу
  • Самая красивая женщина
  • Редкий кадр. Раньше его не встречала. Спасибо за добрую публикацию и память.

Видео: София Ротару - "Есть вечная любовь"

Ранее мы писали о том, что София Ротару на юбилее сына покорила цветущим внешним видом.

Напомним, ранее внучка Софии Ротару поделилась фото с празднования 73-летия певицы.

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