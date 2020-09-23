Приклад для наслідування! Софія Ротару зворушила рідкісним фото з чоловіком

В шлюбі артисти були з 1968 по 2002 роки
Софія Ротару показала архівний знімок разом зі своїм покійним чоловіком Анатолієм Євдокименком, який помер 18 років тому. Чорно-біле фото з легендарною українською співачкою і народним артистом України викликало захват у мережі.
Сімейний кадр 73-річна Ротару опублікувала у своєму Instagram на річницю шлюбу зі своїм обранцем.
"Є вічна Любов..." - підписала кадр співачка і Герой України. Це назва пісні з репертуару Ротару, музику до якої написав Євген Ширяєв, а слова - Василь Федоров. Композиція прозвучала у фільмі "Вас запрошує Софія Ротару" (1985).
На фото Софія Михайлівна - на передньому плані. Артистка обернулася через плече і дивиться в об'єктив камери. Її чоловік Анатолій Кирилович стоїть за Ротару на задньому плані.
Софія Ротару та Анатолій Євдокименко (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Артисти одружилися 22 вересня 1968 року. Євдокименко був режисером-постановником практично всіх концертних програм Ротару. Від шлюбу 24 серпня 1970 року народився син Руслан, який також пішов по стопах батьків і пов'язав життя з музикою - зараз він музичний продюсер. Анатолій Євдокименко помер 23 жовтня 2002 року в результаті інсульту у віці 60 років. Він похований на Байковому кладовищі в Києві.
Чуттєвий знімок відразу ж зібрав безліч коментарів шанувальників артистки та захоплених відгуків.
Відео: Софія Ротару - "Є вічна Любов..."
Раніше ми писали про те, що Софія Ротару на ювілеї сина підкорила квітучим зовнішнім виглядом.
Нагадаємо, раніше внучка Софії Ротару поділилася фото з відзначення 73-річчя співачки.