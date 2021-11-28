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Примерный папа: Юрий Горбунов растрогал невероятно нежным фото с сыночком

Автор: Марина Настевич

Звездная пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая вынуждены часто уезжать по работе и очень скучают в разлуке с детьми. Сейчас телеведущая в командировке в ОАЭ, а ее супруг вернулся из поездки во Францию и наслаждается общением с любимыми сыновьями.

На своей странице в Instagram шоумен поделился трепетным снимком с младшим сыночком Даниилом.

На фото Юрий нежно целует маленькую ножку трехмесячного малыша, при этом счастливо улыбаясь. Ведущий ценит каждую минуту, которую может провести со своими детьми.

"Соскучился папка! Без слов!" – с любовью подписал фото Горбунов.

Кадр получился невероятно трогательным и милым, что и отметили подписчики звездного отца в комментариях.

  • Прекрасный папа и телеведущий. Люблю вашу семью, вы классные.
  • Очень мило
  • Вот оно счастье
  • Які ж вони солоденькі, ці маленькі ніжки
  • Це і є оте саме щастя, про яке всі мріють
  • Найсолодші цьомчики в світі
  • Милота!
  • Наймиліше фото, яке я колись бачила
  • Яка нозя
  • Какая прелесть
  • Самое дорогое
  • Очень нежно!!
  • Супер. Такая милота. Круче всяких фотосессий
  • Настоящий примерный папа
  • Слова тут лишные .... Счастье в одном кадре

Ранее Юрий Горбунов растрогал эксклюзивом с самыми родными и показал лицо младшего сына.

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Катя ОсадчаяЮрий Горбунов