Примерный папа: Юрий Горбунов растрогал невероятно нежным фото с сыночком

Звездная пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая вынуждены часто уезжать по работе и очень скучают в разлуке с детьми. Сейчас телеведущая в командировке в ОАЭ, а ее супруг вернулся из поездки во Францию и наслаждается общением с любимыми сыновьями.
На своей странице в Instagram шоумен поделился трепетным снимком с младшим сыночком Даниилом.
На фото Юрий нежно целует маленькую ножку трехмесячного малыша, при этом счастливо улыбаясь. Ведущий ценит каждую минуту, которую может провести со своими детьми.
"Соскучился папка! Без слов!" – с любовью подписал фото Горбунов.
Кадр получился невероятно трогательным и милым, что и отметили подписчики звездного отца в комментариях.
Ранее Юрий Горбунов растрогал эксклюзивом с самыми родными и показал лицо младшего сына.