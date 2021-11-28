Зразковий тато: Юрій Горбунов зворушив неймовірно ніжним фото з синочком

Зіркова пара Юрій Горбунов і Катя Осадча змушені часто їхати по роботі і дуже нудьгують в розлуці з дітьми. Зараз телеведуча у відрядженні в ОАЕ, а її чоловік повернувся з поїздки до Франції і насолоджується спілкуванням з улюбленими синами.
На своїй сторінці в Instagram шоумен поділився трепетним знімком з молодшим синочком Данилом.
На фото Юрій ніжно цілує маленьку ніжку тримісячного малюка, при цьому щасливо посміхаючись. Ведучий цінує кожну хвилину, яку може провести зі своїми дітьми.
"Скучив татко! Без слів!" - з любов'ю підписав фото Горбунов.
Кадр вийшов неймовірно зворушливим і милим, що і відзначили підписники зоряного батька в коментарях.
Раніше Юрій Горбунов зворушив ексклюзивом з найріднішими і показав обличчя молодшого сина.