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Зразковий тато: Юрій Горбунов зворушив неймовірно ніжним фото з синочком

Автор: Марина Настевич

Зіркова пара Юрій Горбунов і Катя Осадча змушені часто їхати по роботі і дуже нудьгують в розлуці з дітьми. Зараз телеведуча у відрядженні в ОАЕ, а її чоловік повернувся з поїздки до Франції і насолоджується спілкуванням з улюбленими синами.

На своїй сторінці в Instagram шоумен поділився трепетним знімком з молодшим синочком Данилом.

На фото Юрій ніжно цілує маленьку ніжку тримісячного малюка, при цьому щасливо посміхаючись. Ведучий цінує кожну хвилину, яку може провести зі своїми дітьми.

"Скучив татко! Без слів!" - з любов'ю підписав фото Горбунов.

Кадр вийшов неймовірно зворушливим і милим, що і відзначили підписники зоряного батька в коментарях.

  • Прекрасний тато і телеведучий. Люблю вашу сім'ю, ви класні.
  • Дуже мило
  • Ось воно щастя
  • Які ж вони солоденькі, ці маленькі ніжки
  • Це і є оте саме щастя, про яке всі мріють
  • Найсолодші цьомчики у світі
  • Милота!
  • Наймиліше фото, яке я колись бачила
  • Яка нозя
  • Яка принадність
  • Найдорожче
  • Дуже ніжно!!
  • Супер. Така милота. Крутіше всяких фотосесій
  • Справжній зразковий тато
  • Слова тут зайві .... Щастя в одному кадрі

Раніше Юрій Горбунов зворушив ексклюзивом з найріднішими і показав обличчя молодшого сина.

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Катя ОсадчаЮрій Горбунов