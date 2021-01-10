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Принц Гари и Меган Маркл решили покинуть соцсети: с чем это связано

Автор: Роман Мирончук

Принц Гари и Меган Маркл отказались от социальных сетей и больше не будут использовать такие платформы, как Twitter и Facebook. Герцог и герцогиня Сассекские также не планируют использовать соцсети для своего нового благотворительного фонда Archewell Foundation.

Кроме того, маловероятно, что они вернутся в соцсети. Об этом The Times рассказал близкий к паре источник.

По его словам, в соцсетях Принц Гари и Меган Маркл столкнулись с большим потоком ненависти. Меган также говорили о невероятном опыте онлайн-троллинга.

Стоит отметить, что у пары есть еще аккаунт в Instagram, где собралось 10,4 миллиона подписчиков. Но с 30 марта 2020 года Герцог и герцогиня Сассекские перестали его вести и поблагодарили все онлайн-сообщество за поддержку.

Напомним, сводная сестра Меган Маркл написала книгу, в которой будет неприятная правда про жену принца Гарри. По словам Саманты, ее мемуары "Дневник сестры принцессы Пуши. Часть 1" будут иметь эффект "разорвавшейся бомбы".

В книге будет "много неудобной правды" про Меган Маркл. При этом королевской семье книга должна понравиться.

Саманта - старшая дочь 76-летнего Томаса Маркла. Она всегда активно критиковала Меган, однажды назвав ее "мелкой социальной альпинисткой" и "падкой на рыжеволосых".

Ранее вскрылась правда о вражде Меган Маркл с голливудской звездой Дженнифер Энистон.

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Новости Украины Меган Марклпринц Гарри