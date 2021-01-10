RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Принц Гарі і Меган Маркл вирішили покинути соцмережі: з чим це пов'язано

Автор: Роман Мирончук

Принц Гарі і Меган Маркл відмовилися від соціальних мереж і більше не будуть використовувати такі платформи, як Twitter і Facebook. Герцог і герцогиня Сассекські також не планують використовувати соцмережі для свого нового благодійного фонду Archewell Foundation.

Крім того, малоймовірно, що вони повернуться в соцмережі. Про це The Times розповіло близьке до пари джерело.

За його словами, в соцмережах Принц Гарі і Меган Маркл зіткнулися з великим потоком ненависті. Меган також говорили про неймовірний досвід онлайн-троллінгу.

Варто зазначити, що у пари є ще аккаунт в Instagram, де зібралося 10,4 мільйона фоловерів. Але з 30 березня 2020 року Герцог і герцогиня Сассекські перестали його вести і подякували всій онлайн-спільноті за підтримку.

Нагадаємо, зведена сестра Меган Маркл написала книгу, в якій буде неприємна правда про дружину принца Гаррі. За словами Саманти, її мемуари "Щоденник сестри принцеси Пуши. Частина 1" будуть мати ефект "вибуху бомби".

У книзі буде "багато незручної правди" про Меган Маркл. При цьому королівської сім'ї книга повинна сподобатися.

Саманта - старша дочка 76-річного Томаса Маркла. Вона завжди активно критикувала Меган, якось назвавши її "дрібної соціальною альпіністкою" і "ласою на рудоволосих".

Раніше розкрилася правда про ворожнечу Меган Маркл з голлівудською зіркою Дженніфер Еністон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Меган Марклпринц Гаррі