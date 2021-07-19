Как принцесса: беременная Осадчая похвасталась платьем-вышиванкой за 76 тысяч гривен

Осадчая позировала на фоне живописного озера в роскошном вышитом платье оливкового цвета и с объемными рукавами, стоимость которого составляет 2820 долларов - более 76 тысяч гривен.

Стильный лук Катя дополнила белыми балетками и массивным ободком известного украинского дизайнера Руслана Багинского,

Звезда сделала нюдовый макияж с акцентом на глаза и собрала волосы в аккуратный пучок.

Катя Осадчая покорила образом в вышитом платье (фото: instagram.com/kosadcha)

"Вихідні були насиченими, але попереду не менш насичений тиждень", - подписала кадры Осадчая.

Поклонник оценили лук ведущей и засыпали ее комплиментами, сравнивая с принцессой.