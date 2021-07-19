Як принцеса: вагітна Осадча похвалилася сукнею-вишиванкою за 76 тисяч гривень

Осадча позувала на тлі мальовничого озера в розкішній вишитій сукні оливкового кольору і з об'ємними рукавами, вартість якої становить 2820 доларів - понад 76 тисяч гривень.

Стильний лук Катя доповнила білими балетками і масивним обідком відомого українського дизайнера Руслана Багінського,

Зірка зробила нюдовий макіяж з акцентом на очі і зібрала волосся в акуратний пучок.

Катя Осадча підкорила образом у вишитій сукні (фото: instagram.com/kosadcha)

"Вихідні були насиченими, але попереду не менш насичений тиждень", - підписала кадри Осадча.

Шанувальник оцінили лук ведучої і засипали її компліментами, порівнюючи з принцесою.