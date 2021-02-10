Принцесса Евгения рада, что ее новорожденный сын не получит титула: может обернуться проклятием

Сын принцессы и ее супруга Джека Бруксбэнка станет четвертым правнуком королевы и 11-м в очереди на королевский престол. Мальчик весом 3.600 кг появился на свет в 08:55 часов утра по лондонскому времени в больнице Portland. Там же рожала в свое время и Меган Маркл.

Принцесса Евгения с мужем показали первое фото сына (фото: instagram.com/princesseugenie)

Ребенок принцессы Евгении не получит собственный титул. Но сама молодая мама этим ничуть не расстроена. Даже напротив - она считает подобные привилегии чем-то вроде "проклятия". По словам инсайдера, внучка британской королевы всегда мечтала об обычной жизни для семьи. Для Евгении и Джека Бруксбэнка титулы не играют никакой роли, самое главное, чтобы ребенок был здоров и счастлив.

"Евгения прекрасно знает, что титул может обернуться проклятием, хотя может быть и благословением. Однако они с мужем хотят, чтобы их дети жили обычной жизнью и сами зарабатывали на свои нужды", - рассказал источник из близкого окружения семьи.