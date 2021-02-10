Принцеса Євгенія рада, що її новонароджений син не отримає титули: може обернутися прокляттям

Син принцеси і її чоловіка Джека Бруксбенка стане четвертим правнуком королеви і 11-м в черзі на королівський престол. Хлопчик вагою 3.600 кг з'явився на світ в 08:55 годині ранку за лондонським часом у лікарні Portland. Там же народжувала в свій час і Меган Маркл.

Принцеса Євгенія з чоловіком показали перше фото сина (фото: instagram.com/princesseugenie)

Дитина принцеси Євгенії не отримає власний титул. Але сама молода мама цим анітрохи не засмучена. Навіть навпаки - вона вважає подібні привілеї чимось на зразок "прокляття". За словами інсайдера, внучка британської королеви завжди мріяла про звичайне життя для сім'ї. Для Євгенії і Джека Бруксбенка титули не грають ніякої ролі, головне, щоб дитина був здорова і щаслива.

"Євгена прекрасно знає, що титул може обернутися прокляттям, хоча може бути і благословенням. Однак вони з чоловіком хочуть, щоб їх діти жили звичайним життям і самі заробляли на свої потреби", - розповіло джерело з близького оточення сім'ї.