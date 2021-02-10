RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Принцеса Євгенія рада, що її новонароджений син не отримає титули: може обернутися прокляттям

Автор: Lite

Нещодавно стало відомо про поповнення у британській королівській сім'ї - онука Єлизавети II, принцеса Євгенія, вперше стала мамою. Інсайдер розповів, як ставиться принцеса до того, що її син не отримає титулів.

Про радісну подію повідомили самі батьки, виклавши на сторінці Євгенії в мережі Instagram чорно-білий зворушливий знімок. На ньому батьки тримають крихітну ручку новонародженого сина. До речі, цим постом принцеса порушила королівський протокол і традицію. Але Євгенія не прагне до їх чіткого дотримання.

Популярні новини
Чисти картоплю, я виїжджаю: Леся Нікітюк схвилювала мережу фото з ефектним чоловіком і зізналася йому в любові 07 лютого 2021
Особняк Насті Каменських і Потапа показали з висоти пташиного польоту (відео) 06 лютого 2021
Три щасливі крихітки: Світлана Лобода показала дочок і похвалилася подарунком від коханого 07 лютого 2021
Ще молодше: 54-річна Сальма Хайєк показала, як "освіжити" обличчя за допомогою одягу 04 лютого 2021
Ідеальна! Ксенія Мішина в бікіні приголомшила точеними формами в "казковому місці" 06 лютого 2021
Віктор Павлік розсекретив стать майбутньої дитини від четвертої дружини 02 лютого 2021
Ненавиджу їсти вранці: Наталя Могилевська дала рецепт ідеального корисного сніданку 05 лютого 2021
Олег Винник підкорив українців виконанням всесвітньо відомого хіта 05 лютого 2021
Онучка президента України здивує появою на ТБ-шоу: дуже хвилювалася 07 лютого 2021
Букмекери вже назвали переможця Євробачення 2021 09 лютого 2021

Син принцеси і її чоловіка Джека Бруксбенка стане четвертим правнуком королеви і 11-м в черзі на королівський престол. Хлопчик вагою 3.600 кг з'явився на світ в 08:55 годині ранку за лондонським часом у лікарні Portland. Там же народжувала в свій час і Меган Маркл.

Принцеса Євгенія з чоловіком показали перше фото сина (фото: instagram.com/princesseugenie)

Дитина принцеси Євгенії не отримає власний титул. Але сама молода мама цим анітрохи не засмучена. Навіть навпаки - вона вважає подібні привілеї чимось на зразок "прокляття". За словами інсайдера, внучка британської королеви завжди мріяла про звичайне життя для сім'ї. Для Євгенії і Джека Бруксбенка титули не грають ніякої ролі, головне, щоб дитина був здорова і щаслива.

"Євгена прекрасно знає, що титул може обернутися прокляттям, хоча може бути і благословенням. Однак вони з чоловіком хочуть, щоб їх діти жили звичайним життям і самі заробляли на свої потреби", - розповіло джерело з близького оточення сім'ї.

Раніше ми писали про розкішний виход принцеси Євгенії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України мамапринцесса Евгения
Читайте також
Єлизавета II вдев'яте стала прабабусею: перше фото новонародженого
Фігура мрії: напівоголена Белла Хадід демонструє ідеальне тіло у купальнику
Прогноз погоди