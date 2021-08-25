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Принцесса из сказки: Тина Кароль заворожила роскошным концертным образом

Автор: Марина Настевич

Тина Кароль восхитила поклонников роскошным образом для концерта "Національна Легенда України", который состоялся 22 августа после вручения одноименной государственной награды.

Эффектными снимками в пышном платье от бейрутского дома высокой моды Azzi & Osta певица поделилась в Instagram.

Тина позировала в воздушном наряде нежно-бирюзового оттенка с многослойной юбкой и необычным топом на тонких бретелях. Она дополнила лук красивыми украшениями, уложила волосы в легкие локоны и сделала изысканный макияж.

Звезда продемонстрировала образ с разных ракурсов, представ перед камерой сидя.

Тина Кароль восхитила волшебным луком в платье, как у принцессы (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники с восторгом отреагировали на такой концертный look Кароль, сравнив ее с принцессой и засыпав комплиментами.

  • Волшебная. Диснеевская принцесса
  • Ну такая прекрасная! Фея
  • Облачко какое, такая мягкая и уютная!
  • Королева
  • Какая красота! Воздушная, словно облачко
  • Неймовірно гарна
  • Сколько нежности. Все-таки такая Тина мне нравится больше
  • Идеал женской красоты
  • Принцесса из сказок
  • Какая нежная
  • Слишком красиво
  • Ангел
  • Просто потрясающая, нежность моя!

Ранее мы писали, что в сети появилось редкое архивное фото 14-летней Тины Кароль.

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