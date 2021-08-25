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Принцеса з казки: Тіна Кароль заворожила розкішним концертним образом

Автор: Марина Настевич

Тіна Кароль захопила шанувальників розкішним образом для концерту "Національна Легенда України", який відбувся 22 серпня після вручення однойменної державної нагороди.

Ефектними знімками в пишній сукні від бейрутського будинку високої моди Azzi & Osta співачка поділилася в Instagram.

Тіна позувала в повітряному вбранні ніжно-бірюзового відтінку з багатошаровою спідницею і незвичайним топом на тонких бретелях. Вона доповнила лук красивими прикрасами, вклала волосся в легкі локони і зробила вишуканий макіяж.

Зірка продемонструвала образ з різних ракурсів, поставши перед камерою сидячи.

Тіна Кароль захопила чарівним луком в сукні, як у принцеси (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники із захопленням відреагували на такий концертний look Кароль, порівнявши її з принцесою і засипавши компліментами.

  • Чарівна. Діснеївська принцеса
  • Ну така прекрасна! Фея
  • Хмарка яка, така м'яка і затишна!
  • Королева
  • Яка краса! Повітряна, немов хмарка
  • Неймовірно гарна
  • Скільки ніжності. Все-таки така Тіна мені подобається більше
  • Ідеал жіночої краси
  • Принцеса з казок
  • Яка ніжна
  • Занадто красиво
  • Ангел
  • Просто приголомшлива, ніжність моя!

Раніше ми писали, що в мережі з'явилося рідкісне архівне фото 14-річної Тіни Кароль.

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