Принцеса з казки: Тіна Кароль заворожила розкішним концертним образом

Тіна Кароль захопила шанувальників розкішним образом для концерту "Національна Легенда України", який відбувся 22 серпня після вручення однойменної державної нагороди.
Ефектними знімками в пишній сукні від бейрутського будинку високої моди Azzi & Osta співачка поділилася в Instagram.
Тіна позувала в повітряному вбранні ніжно-бірюзового відтінку з багатошаровою спідницею і незвичайним топом на тонких бретелях. Вона доповнила лук красивими прикрасами, вклала волосся в легкі локони і зробила вишуканий макіяж.
Зірка продемонструвала образ з різних ракурсів, поставши перед камерою сидячи.
Тіна Кароль захопила чарівним луком в сукні, як у принцеси (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники із захопленням відреагували на такий концертний look Кароль, порівнявши її з принцесою і засипавши компліментами.
Раніше ми писали, що в мережі з'явилося рідкісне архівне фото 14-річної Тіни Кароль.