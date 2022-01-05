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Принцессы льда: Лилия Ребрик похвасталась веселыми семейными развлечениями

Автор: Марина Настевич

После встречи Нового года Лилия Ребрик по уже устоявшейся традиции отправилась вместе с мужем и дочерьми в гости к своим родителям в Черновцы. Там "дикая семейка" весело и активно проводит время.

Атмосферными и яркими фото с самыми близкими телеведущая поделилась в Instagram.

Так, семейство Ребрик побывало на катке на открытом воздухе - впрочем, выйти на лед решились только Лилия со старшей дочкой Дианой. Они мило позировали для фото и эффектно прокатились на коньках для видео.

После чего все вместе отправились к красивой елке на главной площади города, где также сделали несколько кадров. К слову, свою собачку Дикси ведущая и ее семья взяли с собой, в том числе и на прогулку.

Лилия Ребрик с семьей проводит новогодние праздники у родителей в Черновцах (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Все выглядят очень довольными и явно отлично проводят время.

"Занурюємося в дитинство з головою. А як ваш вечір минає?" - подписала публикацию Ребрик.

Фолловеры порадовались за ведущую и восхитились ее навыками фигурного катания.

  • Молодцыыыы, ЗдороВО!!!
  • Черновцы прекрасны!!!!
  • Які ви класні!!! Дико вам повеселитись! На мою думку, вечір має проходити саме так! У родинному колі!
  • Классно
  • Які ви гарні і щасливі!
  • Принцессы льда
  • А почему Андрей не катается? Слабо? Ха ха ха!
  • Молодці, дуже гармонічна і чудова сім'я, гарниx свят
  • Красавицы
  • Як ви супер катаєтесь

Напомним, Ребрик в Новый год очаровала абсолютным счастьем с самыми близкими и покорила праздничной фотосессией.

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Лилия Ребрик