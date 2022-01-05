Принцеси льоду: Лілія Ребрик похвалилася веселими сімейними розвагами

Так, сімейство Ребрик побувало на ковзанці на відкритому повітрі - втім, вийти на лід зважилися тільки Лілія зі старшою донькою Діаною. Вони мило позували для фото і ефектно прокотилися на ковзанах для відео.

Після чого всі разом вирушили до красивої ялинки на головній площі міста, де також зробили кілька кадрів. До слова, свою собачку Діксі ведуча і її сім'я взяли з собою, в тому числі і на прогулянку.

Лілія Ребрик з родиною проводить новорічні свята у батьків у Чернівцях (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Всі виглядають дуже задоволеними і явно відмінно проводять час.

"Занурюємося в дитинство з головою. А як ваш вечір минає?" - підписала публікацію Ребрик.

Фолловери пораділи за ведучу і захопилися її навичками фігурного катання.