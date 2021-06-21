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Принцу Уильяму - 39: вспоминаем самые стильные выходы герцога в свет с Кейт Миддлтон

Автор: Ольга Турчаникова

21 июня старший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы отмечает свой день рождения - принцу Уильяму исполняется 39 лет.

Предлагаем вспомнить самые яркие и стильные выходы герцога в свет в компании любимой жены, Кейт Миддлтон.

Принц Уильям известен своим миролюбивым характером и веселым нравом. За ним не было замечено никаких скандальных выходок, а конфликты он предпочитает решать мирным путем. За годы жизни с Кейт Миддлтон он также успел зарекомендовать себя как идеальный муж и заботливый отец... Но мы решили вспомнить об еще одном неоспоримом достоинстве Уильяма - его умении всегда быть на высоте при светских выходах.

В компании любимой жены - известной иконы стиля - он всегда держится на уровне. И хотя герцог никогда не слыл щеголем, у него уже давно выработался свой особый имидж. Не стремясь выделяться, он умеет одеться актуально и соответственно событию. А при этом - гармонично дополнить Миддлтон. Любуемся самыми удачными выходами пары в свет.

Кейт Миддлтон и принц Уильям - идеальная пара (фото: instagram.com/DukeandDuchessofCambridge)

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон на самом деле думает о ребенке Меган Маркл. Специалист по языку тела считает, что герцогиня не столь искренняя, как хочет казаться.

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