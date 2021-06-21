Принцу Уільяму - 39: згадуємо найстильніші виходи герцога у світ з Кейт Міддлтон

Принц Уільям відомий своїм миролюбним характером і веселою вдачею. За ним не було помічено ніяких скандальних витівок, а конфлікти він вважає за краще вирішувати мирним шляхом. За роки життя з Кейт Міддлтон він також встиг зарекомендувати себе як ідеальний чоловік і турботливий батько... Але ми вирішили згадати про ще одну чудову рису Уільяма - його вміння завжди бути на висоті при світських виходах.

У компанії коханої дружини - відомої ікони стилю - він завжди тримається на рівні. І хоча герцог ніколи не мав прагнення хизуватися, у нього вже давно виробився свій особливий імідж. Не намагаючись виділятися, він вміє одягнутися актуально і відповідно події. А при цьому - гармонійно і вдало доповнити Міддлтон. Милуємося найвдалішими виходами пари в світ.

Кейт Міддлтон і принц Уільям - ідеальна пара (фото: instagram.com/DukeandDuchessofCambridge)