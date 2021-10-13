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Приняли за Аллегрову: Сумская взорвала сеть ярким образом из 90-х

Новина українською →
Среда 13 октября 2021 15:34
Приняли за Аллегрову: Сумская взорвала сеть ярким образом из 90-х Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Марина Настевич

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская поделилась фото и видео, на которых предстала в ярком образе женщины прямиком из 90-х. Артистка присоединилась к съемкам новой картины "Любовь и блогеры", где будет играть директора клуба.

Свое эффектное переображение звезда показала в Instagram.

Создатели фильма, телеведущий Владимир Остапчук и блогер Евгений Таллер, обещают, что украинцы останутся под впечатлением. Также среди актеров можно заметить Екатерину Кистень, Назара Заднепровского и многих других.

Что ж, подписчики Сумской уже весьма впечатлились от ее лука - она предстала перед камерой в экстравагантном наряде с глубоким декольте, а также в парике, изображающем модную в 90-х пышную прическу с челкой. Эффектный образ дополняет яркий макияж с голубыми стрелками, тиара и массивное ожерелье на шее.

"Пощастило, так пощастило! Директорка клубу міста КАГАПЛИК - пані Тамара! Всім добра!" - подписала кадры актриса.

Поклонники пришли в восторг от таких перемен во внешности Ольги и принялись делиться впечатлениями в комментариях. Многие признались, что сначала приняли ее за звезду 90-х, певицу Ирину Аллегрову.

  • Ну шик, блеск, красота
  • У цьому образі ви можете заміняти на сцені Ірину Алегрову!
  • На Гурченко похожи с "Вокзал на двоих"
  • Олечка яка пани Тамара, вы просто Мерилин Монро
  • Шикарні
  • Госпаді, думаю, я ж на Алегрову не підписана, що вона тут робить?
  • Королевишна... схожі на Алегрову, але ваше, то українська краса...
  • Оля Вячеславівна, ви БАгіня! Нема слів одні емоціі
  • А я подумала, що це Алєгрова
  • Дуже приємно бачити Вас Ольга в такій ролі, настояща директорка клубу!
  • Оля, ви кумедна в цьому образі
  • Ух, яка колоритна!

Напомним, ранее Ольга Сумская показала архивное фото, на котором она в 20-летнем возрасте позирует в купальнике.

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