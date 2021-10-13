Приняли за Аллегрову: Сумская взорвала сеть ярким образом из 90-х

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская поделилась фото и видео, на которых предстала в ярком образе женщины прямиком из 90-х. Артистка присоединилась к съемкам новой картины "Любовь и блогеры", где будет играть директора клуба.

Создатели фильма, телеведущий Владимир Остапчук и блогер Евгений Таллер, обещают, что украинцы останутся под впечатлением. Также среди актеров можно заметить Екатерину Кистень, Назара Заднепровского и многих других.

Что ж, подписчики Сумской уже весьма впечатлились от ее лука - она предстала перед камерой в экстравагантном наряде с глубоким декольте, а также в парике, изображающем модную в 90-х пышную прическу с челкой. Эффектный образ дополняет яркий макияж с голубыми стрелками, тиара и массивное ожерелье на шее.

"Пощастило, так пощастило! Директорка клубу міста КАГАПЛИК - пані Тамара! Всім добра!" - подписала кадры актриса.

Поклонники пришли в восторг от таких перемен во внешности Ольги и принялись делиться впечатлениями в комментариях. Многие признались, что сначала приняли ее за звезду 90-х, певицу Ирину Аллегрову.