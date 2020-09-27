Пришли к схеме: Холостяк-9 раскрыл правду о семейном бюджете с победительницей

Экс-Холостяк-9 Никита Добрынин и победительница проекта, а также его жена Даша Квиткова вместе живут больше года. За это время они успели пройти все этапы становления отношений и сохранить свою любовь после того, как выключились камеры. Влюбленные являются популярными блогерами и с удовольствием рассказывают аудитории поклонников о личной жизни, делятся лайфхаками и дают советы подписчикам. Так, на своей странице в Instagram Никита поднял тему финансов в паре и расказал о распределении семейного бюджета.

По словам ведущего, после свадьбы обычно супруги соединяют свои финансы в один семейный бюджет - муж и жена объединяют свои доходы, тратят на совместные покупки или каждый на личные расходы. Правда, ведущий обнаружил существенные минусы подобной схемы:



"Доходы в паре могут сильно отличаться, кто-то может вообще не работать, отчего будет дисбаланс, со временем это приведет к низкой самооценке одного, если он вкладывает меньше, и недовольству другого.

Крупные личные траты нужно согласовывать (— Милый, я хочу эту сумку, —Не сейчас, дорогая, мы ведь копим на машину). Знакомо?

Сложно учитывать собственные доходы и расходы", - перечислил шоумен.

Никита Добрынин и Даша Квиткова вывели собственную схему формирования семейного бюджета (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

В его семье с победительницей проекта Дашей царят свои порядки. "Наш вариант— общий бюджет, но у каждого есть и свои финансы. Общие расходы — аренда, продукты/рестораны, развлечения и поездки. Семейный бюджет тратим на общие дела. Остальное - каждый свой заработок тратит сам на себя (одежда, спорт, транспорт). Или друг друга, все по желанию (подарки, кино)", - пояснил Никита.

Он выделил плюсы такого подхода к распределению финансов в семье: мотивация постоянно работать и развиваться, полный контроль над расходами и понимание, куда уходит заработанное, независимость в личных покупках.



Никита Добрынин и Даша Квиткова делятся своим опытом личной жизни (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

"Знаю, что жизни бывает разное, в трудной ситуации всегда стоит поддерживать друг друга, но не переходить на содержание одного партнера другим. Это мнимая "забота", хотя кому-то может и поможет, не исключаю", - подытожил ведущий.

Напомним, что ранее Даша Квиткова рассекретила семейные утренние ритуалы с Никитой Добрыниным.

К слову, Даша Квиткова честно высказалась о ссорах с мужем Никитой Добрыниным.