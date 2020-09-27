Прийшли до схеми: Холостяк-9 розкрив правду про сімейний бюджет з переможницею

Екс-Холостяк-9 Микита Добринін і переможниця проекту, а також його дружина Даша Квіткова разом живуть більше року. За цей час вони встигли пройти усі етапи становлення стосунків і зберегти свою любов після того, як вимкнули камери. Закохані є популярними блогерами і з задоволенням розповідають аудиторії шанувальників про особисте життя, діляться лайфхаками і дають поради підписникам. Так, на своїй сторінці в Instagram Микита підняв тему фінансів в парі і розказав про розподіл сімейного бюджету.

За словами ведучого, після весілля зазвичай подружжя з'єднує свої фінанси в один сімейний бюджет - чоловік і дружина об'єднують свої доходи, витрачають на спільні покупки або кожен на особисті витрати. Щоправда, ведучий виявив суттєві мінуси подібної схеми:



"Доходи у парі можуть сильно відрізнятися, хтось може взагалі не працювати, тому буде дисбаланс, з часом це призведе до низької самооцінки одного, якщо він вкладає менше, і невдоволення іншого.

Великі особисті витрати потрібно погоджувати (— Милий, я хочу цю сумку, — Не зараз, люба, адже ми збираємо на машину). Знайоме?

Складно враховувати власні доходи і витрати", - перерахував шоумен.

Микита Добринін і Даша Квіткова вивели власну схему формування сімейного бюджету (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

В його родині з переможницею проекту Дашею панують свої порядки. "Наш варіант — спільний бюджет, але у кожного є свої фінанси. Загальні витрати — оренда, продукти/ресторани, розваги та подорожі. Сімейний бюджет витрачаємо на спільні справи. Решта - кожен свій заробіток витрачає сам на себе (одяг, спорт, транспорт). Чи один одного, все за бажанням (подарунки, кіно)", - пояснив Микита.

Він виділив плюси такого підходу до розподілення фінансів в сім'ї: мотивація постійно працювати і розвиватися, повний контроль над витратами і розуміння, куди йде зароблене, незалежність в особистих покупках.



Микита Добринін і Даша Квіткова діляться своїм досвідом особистого життя (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

"Знаю, що життя буває різне, у важкій ситуації завжди варто підтримувати один одного, але не переходити на утримання одного партнера іншим. Це уявна "турбота", хоча комусь може і допоможе, не виключаю", - підсумував ведучий.

Нагадаємо, що раніше Даша Квіткова розсекретила сімейні ранкові ритуали з Микитою Добриніним.

До речі, Даша Квіткова чесно висловилась про сварки з чоловіком Микитою Добриніним.