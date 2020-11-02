Притула "наехал" на Фреймут, Димопулос сделала интимные признания: самые громкие скандалы недели

Новая порция скандальных новостей

Скандальная слава - тоже слава, считают знаменитости. А потому часто сами подогревают интерес к своей персоне интимными признаниями и откровениями. Какими интригами и громкими новостями ошарашили мир звезды на прошлой неделе, читайте ниже.

Димопулос сделала интимные признания

Санта Димопулос - одна из самых перспективных участниц проекта "Танцы со звездами", а также - одна из самых соблазнительных. Поэтому публика обожает наблюдать за ее танцами, а также всегда не прочь узнать интимные подробности жизни знаменитости. Сама певица также регулярно подкидывает поводы для разговоров. Так, на прошлой неделе она сделала смелое заявление о своей интимной жизни. Санта рассказала, что из-за участия в проекте ей катастрофически не хватает близости с любимым мужем. Также звезда отметила, что супруг не ревнует ее к партнеру по паркету. "В здоровых отношениях ревности нет. Точнее, она присутствует только в легкой игровой форме, где нет драмы, подозрений и истерик. Потому что, если есть драма, подозрение и истерика - внимание! Ваши отношения вышли из зоны "здоровые" и зашли в зону "болезненное нечто", - уверена звезда.

Певица не боится быть откровенной (фото: instagram.com/santadimopulos)

Брэд Питт расстался с молодой невестой

Отношения Брэда Питта и его молодой возлюбленной Николь Потуральски стали настоящей сенсацией. Мировые СМИ тщательно следили за новым романом голливудского сердцееда, обсуждали злость Джоли по этому поводу и делали ставки, собирается ли актер жениться. И вот - неожиданный поворот: пара рассталась спустя пару месяцев отношений. Как уверяют источники, эти отношения изначально носили легкий, ни к чему не обязывающий характер. Сейчас Николь вновь можно заметить в компании мужа, который и познакомил ее с Питтом.

Николь Потуральски не грустит (фото: instagram.com/nico.potur)

Притула резко высказался о Фреймут

Сергей Притула и Ольга Фреймут вновь не поладили. В этот раз о своей бывшей коллеге высказался Притула. Как выразился шоумен, он не понимает, почему Ольга так интересуется его жизнью и всегда старается упомянуть его в своих интервью. "Судьба Ольги Фреймут меня интересует немного меньше, чем судьба футбольного клуба "Колос Ковалевка". Может, у Оли какой-то гештальт не закрытый? Что с ней происходит, почему она едва не в каждом эфире использует риторику, связанную со мной? Если бы я был ее мужем, я бы с ней серьезно поговорил", - сказал Притула на программе "Кава з перцем".

Сергей Притула вновь поскандалил с Фреймут (фото: instagram.com/siriy_ua)

Эрика Герцен рассказала о предполагаемом романе с Меладзе

Эрика Герцен стала одной из самых популярных участниц вечно обновляемой группы "ВИА Гра". Поэтому когда она покинула коллектив весной этого года и уехала строить сольную карьеру, поклонники были ошарашены. К тому же в сети появились слухи, что причина тому - роман с продюсером коллектива Константином Меладзе. А вернее - реакция на него Веры Брежневой. И вот в одном из последних интервью Эрика пролила свет на эти события. 32-летняя певица призналась, что была шокирована этими сплетнями не меньше самой Веры. А к тому же не считает себя конкуренткой такой женщине, как Брежнева. "Я Веру не знаю близко… Могу только одно сказать - мы все видим: она мудрая взрослая женщина, у нее семья, проекты. Сейчас - бизнес. Она молодец. Ну какая я ей конкурентка?". Сама Эрика сейчас работает в Казахстане, где счастливо замужем.

Эрика была одной из самых ярких участниц группы (фото: instagram.com/erikaherceg)