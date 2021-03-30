Были проблемы с лишним весом: Кухар удивила заявлением и раскрыла вредный лайфхак для похудения

Екатерина Кухар – обладательница изящных точеных форм. Для примы-балерины очень важны физические параметры, поэтому ей пришлось непросто в период взросления, когда бушующие гормоны существенно влияли на вес и аппетит. Теперь она смело может делиться своими лайфхаками по питанию , а когда-то устоять перед запрещекой было не так просто. О том, как артистка балета справлялась с этим, она рассказала в программе "Позаочі".

В подростковом возрасте в период гормональной перестройки Екатерине пришлось не сладко, но самодисциплина и самоорганизация помогли ей с достоинство пройти непростой период взросления.

"Тебе просто нужно закрыть рот на замок, но тебе надо заниматься физической нагрузкой и нужны эти силы, и для нормального развития организма. У меня были серьезные проблемы с лишним весом, с выдающимися женскими формами, от которых я очень комплексовала. Приходилось брать себя в ежовые рукавицы и наступать на горло", - призналась Екатерина.

Екатерина может похвастаться точеными формами (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина взяла себя в руки и научилась не идти на поводу у собственных прихотей, хотя и ей не чужды были слабости.

"Я так любила, когда папа жарил картошку, а мама – жарила курицу. Я всегда считала, что если нельзя, но очень хочется, то можно съесть картошечку, а потом стать к станку и в два раза больше отпахать. Чтобы все это желание улетучилось и не было так, чтоб на секунду на языке, а потом всю жизнь в ляжках", - рассказала о своих маленьких гастрономических радостях Екатерина.

"Я из вредного надевала штаны-сауна. Врачи эти штаны однозначно не рекомендуют носить. Ты ничего не делаешь – стоишь и уже потеешь. А мы надевали на самые проблемные места. И ты с утра до вечера пашешь в этих штанах, с тебя три пота сходит, зато работают на результат", - честно заявила Кухар.

Екатерина сделала честные признания о весе и питании