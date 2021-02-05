Пробуем повторить: Надя Дорофеева демонстрирует стильный зимний лук в джинсах и кроп-топе

Надя Дорофеева - не только певица, но и наставница в проекте "Голос країни", 1+1, а еще она - образец для подражания миллионов: от умения вести себя на сцене до умения нарядиться.

Недавно Надя продемонстрировала стильный лук: она с Катей Осадчей позируют на камеру на высоких каблуках. Дорофеева покорила фанатов своей красотой.

И вот - новый образ: широкие джинсы с завышенной талией певица носит с кроп-топом, сверху накинув короткий кардиган с длинными рукавами. На снимках, которыми поделилась певица, она без макияжа и без укладки.

"Не знаю как у вас, но у меня самый распространеный ответ в любом чате -

ах-ха-ха-ха-ха-хах-хаа. А у вас?", - подписала фото Дорофеева.

На фото певица позирует босиком, так что обувь выбирайте, какая больше нравится: к такому луку отлично подойдут каблуки, а если выберете кроссовки или кеды, то максимально приблизитесь к привычному всем образу самой Дорофеевой.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Больше летних образов от Дорофеевой ищите на снимках с Бали, где певица с мужем недавно провела незабываемый отпуск. Например, фолловеров поразили фото в коротких шортах на байке.