Продюсер "Ласкового мая" женится на украинке: избранница младше на 22 года

Российский продюсер и создатель коллектива "Ласковый май" Андрей Разин признался, что собирается связать себя узами брака. Его избранница родом из Украины и младше Разина на 22 года.

Андрей Разин разместил на своей странице в Instagram фотографию с молодой женщиной. На снимке продюсер нежно обнимает свою любимую, а она улыбается. В подписи к фото Разин сообщил, что на снимке его невеста по имени Ольга.

"Прекрасная девушка, и мы с ней планируем в следующем году создать семью. После смерти моего сына Саши у меня остался один Илья, которому 35 лет, и он живет в Санкт-Петербурге. Мы с Ольгой решили в следующем году сыграть свадьбу и хотим двоих детей. Свадьба состоится в одном из городов, где пройдут гастроли "Дискотеки "Союз", - написал Разин.

Андрей Разин и его любимая женщина Ольга (Фото: instagram.com/razin_andrei_lm)

Он отметил, что Ольга родом из Украины – из города Краматорска. Отношения у продюсера с Ольгой длятся уже два года и как отметил Разин, ему очень импонирует то, что она украинка.

"Ольга - из дружественной мне и любимой страны Украины. Я всегда любил и уважал украинцев. У меня очень много солистов, артистов и очень много любимых людей из Украины. Теперь у меня будет супруга из Украины. На следующий год мы обязательно сыграем с ней свадьбу и обязательно обвенчаемся", - добавил Разин.

Напомним, ранее мы писали о том, что Андрей Разин обратился к президенту Украины с просьбой разрешить пересечь границу.

А также рассказывали о том, что продюсер "Ласкового мая" стал советником главы Ялты.