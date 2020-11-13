Продюсер "Ласкового мая" одружується на українці: обраниця молодша на 22 роки

Російський продюсер і засновник колективу "Ласковый май" Андрій Разін зізнався, що збирається зв'язати себе тенетами шлюбу. Його обраниця родом з України та молодша за Разіна на 22 роки.

Андрій Разін розмістив на своїй сторінці в Instagram фотографію з молодою жінкою. На знімку продюсер ніжно обіймає свою кохану, а вона посміхається. У підписі до фото Разін повідомив, що на знімку його наречена, на ім'я Ольга.

"Прекрасна дівчина, і ми з нею плануємо в наступному році створити сім'ю. Після смерті мого сина Сашка у мене залишився один Ілля, якому 35 років, і він живе в Санкт-Петербурзі. Ми з Ольгою вирішили в наступному році зіграти весілля і хочемо двох дітей. Весілля відбудеться в одному з міст, де пройдуть гастролі "Дискотеки "Союз", - написав Разін.

Андрій Разін і його кохана жінка Ольга (Фото: instagram.com/razin_andrei_lm)

Він зазначив, що Ольга родом з України, з міста Краматорська. Стосунки у продюсера з Ольгою тривають вже два роки і як зазначив Разін, йому дуже імпонує те, що вона українка.

"Ольга - з дружньої мені та улюбленої країни України. Я завжди любив і поважав українців. У мене дуже багато солістів, артистів і дуже багато улюблених людей з України. Тепер у мене буде дружина з України. На наступний рік ми обов'язково зіграємо з нею весілля та обов'язково повінчаємося", - додав Разін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Андрій Разін звернувся до президента України з проханням дозволити перетнути кордон.

А також розповідали про те, що продюсер "Ласкового мая" став радником голови Ялти.