Профессией похожа на Тарзана: сын Наташи Королевой нашел новую пассию

Сын украинской певицы Наташи Королевой и российского актера, а также стриптизера Сергея Глушко, на фоне слухов о расставании его родителей, состоит в отношениях с девушкой. Уже несколько месяцев Архип встречается с танцовщицей по имени Мелисса Фокс. В своем аккаунте помимо горячих фото с обнаженной грудью, девушка показывает совместные снимки со звездным наследником. Также Мелисса без стеснений демонстрирует трюки на пилоне. Из-за этого пользователи сети уже провели параллель между танцовщицей и отцом ее парня. Фотографии, свидетельствующие о любовных отношениях с сыном Королевой опубликовала его новая пассия в Instagram.

Известно, что Мелисса на два года старше Архипа – ей 20, ему – 18. Она занимается Pole Dance, как и сын звездной пары. Также девушка любит провокационные фотосессии.

Мелисса Фокс и Архип (фото: instagram.com/melissa_foxs_)

На одном из фото подписчики заметили на безымянных пальцах правой руки золотые колечки, напоминающие обручальные. Пара никак прокомментировала вопросы о свадьбе.

Мелисса Фокс и Архип обручились (фото: instagram.com/melissa_foxs_)

Как известно, ранее сын Наташи Королевой встречался с 23-летней участницей "Дома-2" Марией Слугиной.

Что касается профессии девушки - однозначного ответа нет, однако из ее фотографий известно, что она выступает с номерами в ночных клубах.

Напомним, что ранее Наташа Королева удивила признанием о любовнице Тарзана. Как призналась украинская певица, которая живет и работает в РФ, они с Сергеем Глушко задумались о пополнении семьи методом суррогатного материнства, а "разлучница" и должна была выносить ребенка.

До этого мы писали о том, что всплыли интересные детали о беременной любовнице Тарзана.