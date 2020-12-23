Професією схожа на Тарзана: син Наташі Корольової знайшов нову пасію

Син української співачки Наташі Корольової та російського актора, а також стриптизера Сергія Глушка, на тлі чуток про розлучення його батьків, знаходиться в стосунках з дівчиною. Вже кілька місяців Архип зустрічається з танцівницею на ім'я Фокс Мелісса. У своєму акаунті крім гарячих фото з оголеними грудьми, дівчина показує спільні знімки із зоряним спадкоємцем. Також Меліса без сорому демонструє трюки на пілоні. Через це користувачі мережі вже провели паралель між танцівницею і батьком її хлопця. Фотографії, що свідчать про любовні відносини з сином Корольової опублікувала його нова пасія в Instagram.

Відомо, що Меліса на два роки старша за Архипа – їй 20, йому – 18. Вона займається Pole Dance, як і син зоряної пари. Також дівчина любить провокаційні фотосесії.

Меліса Фокс і Архип (фото: instagram.com/melissa_foxs_)

На одному з фото передплатники помітили на безіменних пальцях правої руки золоті кільця, що нагадують весільні. Пара ніяк прокоментувала питання про весілля.

Меліса Фокс і Архип побралися (фото: instagram.com/melissa_foxs_)

Як відомо, раніше син Наташі Корольової зустрічався з 23-річною учасницею "Дому-2" Марією Слугіною.

Що стосується професії дівчини - однозначної відповіді немає, проте з її фотографій відомо, що вона виступає з номерами у нічних клубах.

Нагадаємо, що раніше Наташа Корольова здивувала визнанням про коханку Тарзана. Як зізналася співачка, яка живе і працює в РФ, вони з Сергієм Глушко задумалися про поповнення родини методом сурогатного материнства, а "розлучниця" і повинна була виносити дитину.

До цього ми писали про те, що спливли цікаві деталі про вагітну коханку Тарзана.