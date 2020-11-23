Прошло полгода - и меня все забыли: Анна Ризатдинова дала откровенное интервью Андре Тану

Анна Ризатдинова дала откровенное интервью

Анна Ризатдинова и Сергей Мельник недавно взорвали украинский шоу-бизнес: парочка призналась, что у них любовь. Подробностями своих отношений они пока не делятся, но Анна рассказала, что свело их вместе шоу "Танцы со звездами", до которого влюбленные даже не были знакомы.

А теперь Анна дала откровенное интервью Андре Тану. В нем звезда призналась, что после спортивной карьеры ей пришлось долго искать себя. Какие еще трудности "свалились" на экс-гимнастку, как она проходила свои испытания - Анна показала кусочек видео, ищите все ответы там.

"Что было самым сложным после завершения спортивной карьеры? Найти себя. Потому что ты заканчиваешь карьеру призером Олимпийских игр и понимаешь, что достиг высокого уровня, тебя ценят в мире. Вокруг пресса, внимание. Проходит буквально полгода - и о тебе все забывают.

Нужно было понять, что делать дальше. Страна о тебе забыла, у тренеров следующее поколение. Это крайне сложно. Поэтому большинство спортсменов просто "исчезают". Я боялась того же исхода.



И мне понадобилось 4 года, чтобы найти себя. Только сейчас я пришла к тому, что хочу открыть Академию и тренировать деток. Об этих сложностях и о многом другом поделилась в интервью с Андре Таном @andre_tan_official . Спасибо за душевное общение и невероятно уютную атмосферу", - написала Анна.

Анна Ризатдинова и Андре Тан поговорили по душам (фото: instagram.com/anna_rizatdinova/)

Раньше Анна Ризатдинова искренне рассказала о цене своих побед: "мне казалось, что это конец света, хотя это было далеко не так".