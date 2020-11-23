Минуло півроку - і мене всі забули: Анна Різатдінова дала відверте інтерв'ю Андре Тану

Анна Різатдінова дала відверте інтерв'ю

Анна Різатдінова та Сергій Мельничуку нещодавно підірвали український шоу-бізнес: парочка зізналася, що у них любов. Подробицями своїх стосунків вони не діляться, але Анна розповіла, що звело їх разом шоу "Танці з зірками", до якого закохані навіть не були знайомі.

А тепер Ганна дала відверте інтерв'ю Андре Тану. У ньому зірка зізналася, що після спортивної кар'єри їй довелося довго шукати себе. Які ще труднощі "звалилися" на екс-гімнастку, як вона проходила свої випробування - Анна показала шматочок відео, шукайте всі відповіді там.

"Що було найскладнішим після завершення спортивної кар'єри? Знайти себе. Тому що ти закінчуєш кар'єру призером Олімпійських ігор і розумієш, що досяг високого рівня, тебе цінують у світі. Навколо преса, увага. Проходить буквально півроку - і про тебе все забувають.

Треба було зрозуміти, що робити далі. Країна про тебе забула, у тренерів наступне покоління. Це вкрай складно. Тому більшість спортсменів просто "зникають". Я боялася того ж результату.



І мені знадобилося 4 роки, щоб знайти себе. Тільки зараз я прийшла до того, що хочу відкрити Академію і тренувати дітей. Про цих складнощах і про багато іншого поділилася в інтерв'ю з Андре Таном @andre_tan_official . Дякуємо за душевне спілкування і неймовірно затишну атмосферу", - написала Анна.

Ганна Різатдінова та Андре Тан поговорили по душам (фото: instagram.com/anna_rizatdinova/)

Раніше Ганна Різатдінова щиро розповіла про ціну своїх перемог: "мені здавалося, що це кінець світу, хоча це було далеко не так".