Проснулась с обновленным носом: Даша Квиткова показала лицо после пластики

Квиткова призналась, что сначала сомневалась, стоит ли рассказывать о пластике в своем блоге, ведь большинство подписчиков даже не замечали ее дефект - впрочем, жена Добрынина ранее "заполняла" ямку на носу филлерами.

"Мой блог утратил бы свою актуальность, если бы я промолчала и не рассказала всё вам. У меня была ямка на носике, которую я всегда заполняла в космологической клинике (это сразу ответ на вопрос, почему вы ее никогда не замечали). Не раз вам об этом рассказывала, кстати. Меня нос устраивал, но часто заполнять ямочку нельзя было", - отметила Даша.

Тогда она решилась на более кардинальные меры и пошла к хирургу. При этом блогер подчеркнула, что форму носа ей не меняли.



"И вот, как настоящая девушка, я приняла решение, что сделаю рино, и раз и навсегда закрою вопрос с ямочкой. Хотя, на самом деле, я вообще приходила к доктору с вопросом про грудь, но об этом позже. Мне нос не дробили, визуально он не изменился, форма осталась та же. Соединили хрящи и вуаля. Уснула и проснулась с обновлённым носиком", - поделилась Квиткова.

Ринопластику Даше сделал топовый пластический хирург Эдгар Каминский - бывший муж солистки "НеАнгелов" Славы Каминской, с которым знаком Добрынин.



Девушка также призвала подписчиков не бояться и не думать о том, что скажут окружающие.

"Почему не рассказала сразу? Признаюсь, я как представила часть токсиков, которые точно не пройдут мимо и подумала, что оно мне не нужно. Но знаете что? F*ck it. Меня точно не должно волновать, что скажут и как отреагируют другие. К чему это я? Если хочется чего-то — делайте! Делайте и не стесняйтесь! Главное, чтобы вам было хорошо и круто. Никогда не думайте о том, что же скажут окружающие. Вам жить с собой и с внутренним комфортом, а он куда важнее", - написала блогер.

В "сториз" Квиткова показала, как ее нос выглядел до пластики, а также выложила фото, сделанное сразу после процедуры.

Даша Квиткова показала лицо до и после ринопластики (фото: instagram.com/kvittkova)