UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Просто бомба! Ким Кардашьян в крошечном бикини покорила аппетитными формами

Автор: Lite

Звезда примерила новый образ

Ким Кардашьян в последнее время просто засыпала сеть стильными и соблазнительными образами. Звезда на днях примерила крошечную мини-юбку, а ранее демонстрировала свое тело в облегающих боди. А теперь решила пойти еще дальше, представ перед публикой в крошечных стрингах и бюстгальтере, едва прикрывающем ее пышную грудь.


Ким в бикини (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким сидит на диване посреди своей внушительных размеров гардеробной, слегка прогнувшись таким образом, чтобы ее тонкая талия, а также выдающиеся бедра и грудь были выставлены в наилучшем свете. Образ дополнили яркий макияж и прическа с высокой косой. "Рефлексирую", - написала звезда под фото.

Фанаты просто засыпали соблазнительные кадры Ким комплиментами и пылающими эмодзи. "Горячо", "Вау", "Ты лучшая", "Как можно быть такой красивой", "Просто бомба!", "Ким, я люблю тебя", "Вау", - не перестают восхищаться они.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян предстала в мини-платье с хищным принтом, просто взорвав сеть своей красотой. Поклонники считают, что 40-летняя звезда становится только краше с каждым днем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ким Кардашьянзвездамодель