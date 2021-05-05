Надо просто это запомнить: Санта Димопулос научила любить и принимать себя

"Нужно себя беречь, потому что ты у себя самый дорогой человек. Надо просто это запомнить. Не муж, не дети – ты. Потому что ты центр. От тебя зависит, в каком микроклимате, в каком состоянии внутреннего покоя будут жить твои дети и вся твоя семья. Нужно работать во всех направлениях, даже во внешних. Например, пойти и что-нибудь себе купить, баловать себя. Как ты сервируешь стол. Твои первые полчаса утром, какие они? И хвалит себя, не ругать. "Я у себя есть. Давай начнем сначала!" Знакомиться и строить себя по кирпичикам", - констатировала победительница "Танцев со звездами 2021".

Также Санта призналась, что она нерешительный человек. Часто помощи с выбором просит у мужа, ведь даже решение, что надеть может поставить ее в тупик.

"Где-то в глубине я очень нерешительный человек. Мне сложно даются важные решения, даже бытовые, но я борюсь с этим. И стараюсь делать выбор в пользу первого импульса – обычно это правильные решения", – рассказала знаменитость.

Санта раскрыла секреты любви к себе