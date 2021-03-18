Просто фантастика: Смелая Юлия Санина поразила неожиданным весенним перевоплощением

Юля предстала в по-настоящему сочном весеннем смелом образе – цветастый костюм, состоящий из яркой пестрой куртки и такого же низа и салатового трикотажного топа. Она дополнила выразительный лук массивными аксессуарами – золотыми и кислотной цепями, крупными серьгами-кольцами. Макияж – максимально красочный и дерзкий – оранжевые тени и помада глубокого темно-пурпурного оттенка.

Певица уложила волосы в аккуратные голливудские локоны и сделала маникюр персикового оттенка, который гармонично сочетался с ее образом.

Юлия Санина восхитила пестрым новым образом (фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Italiano Donna", - подписала сочное и красочное фото Юля.

Поклонники оценили бьюти-эксперимент звезды и пришли в восторг т эффектного образа рок-дивы.