Просто фантастика: Смелая Юлия Санина поразила неожиданным весенним перевоплощением

Юлия Санина в последнее время радует поклонники экспериментами с внешностью и образами. Так, недавно она кардинально сменила прическу и вызвала бурное обсуждение в сети. Теперь рок-дива решила поразить фанов еще одним перевоплощением.
Она появилась на странице в Instagram в ярком и неожиданном образе.
Юля предстала в по-настоящему сочном весеннем смелом образе – цветастый костюм, состоящий из яркой пестрой куртки и такого же низа и салатового трикотажного топа. Она дополнила выразительный лук массивными аксессуарами – золотыми и кислотной цепями, крупными серьгами-кольцами. Макияж – максимально красочный и дерзкий – оранжевые тени и помада глубокого темно-пурпурного оттенка.
Певица уложила волосы в аккуратные голливудские локоны и сделала маникюр персикового оттенка, который гармонично сочетался с ее образом.
Юлия Санина восхитила пестрым новым образом (фото: instagram.com/the_hardkiss)
"Italiano Donna", - подписала сочное и красочное фото Юля.
Поклонники оценили бьюти-эксперимент звезды и пришли в восторг т эффектного образа рок-дивы.
Напомним, что ранее Юлия Санина честно рассказала о ревности мужа и отношениях с его родителями. Ее супруг Вал Бебко, креативный руководитель The Hardkiss замечает внимание к эффектной супруге со стороны других мужчин и ему это не нравиться. Юля уверят, что на самом деле она домашняя, к тому же хорошая хозяйка и заботливая мама и жена.