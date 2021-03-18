UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Просто фантастика: Смелая Юлия Санина поразила неожиданным весенним перевоплощением

Автор: Lite

Юлия Санина в последнее время радует поклонники экспериментами с внешностью и образами. Так, недавно она кардинально сменила прическу и вызвала бурное обсуждение в сети. Теперь рок-дива решила поразить фанов еще одним перевоплощением.

Она появилась на странице в Instagram в ярком и неожиданном образе.

Юля предстала в по-настоящему сочном весеннем смелом образе – цветастый костюм, состоящий из яркой пестрой куртки и такого же низа и салатового трикотажного топа. Она дополнила выразительный лук массивными аксессуарами – золотыми и кислотной цепями, крупными серьгами-кольцами. Макияж – максимально красочный и дерзкий – оранжевые тени и помада глубокого темно-пурпурного оттенка.

Певица уложила волосы в аккуратные голливудские локоны и сделала маникюр персикового оттенка, который гармонично сочетался с ее образом.

Юлия Санина восхитила пестрым новым образом (фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Italiano Donna", - подписала сочное и красочное фото Юля.

Поклонники оценили бьюти-эксперимент звезды и пришли в восторг т эффектного образа рок-дивы.

  • Юличка,вы как всегда превосходны
  • Юля, такой сочный образ
  • Вау, фантастика
  • Вы потрясающая в любом образе
  • Тушите, огонь!
  • Просто красавица
  • Яркое солнце
  • Фантастическая
  • Боже, Юля! Я от вас схожу с ума. Не перестаете удивлять своей красотой!
  • Юлечка , Вы супер!

Напомним, что ранее Юлия Санина честно рассказала о ревности мужа и отношениях с его родителями. Ее супруг Вал Бебко, креативный руководитель The Hardkiss замечает внимание к эффектной супруге со стороны других мужчин и ему это не нравиться. Юля уверят, что на самом деле она домашняя, к тому же хорошая хозяйка и заботливая мама и жена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Юлия Санина
Читайте также
В стильной шубе и с короткой челкой: Юлия Санина восхитила фанатов красотой, соскучились
Яркая Санина в наряде-сетке поделилась неожиданным откровением: опуститься с небес на землю
Прогноз погоды