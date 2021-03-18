Просто фантастика: Смілива Юлія Саніна вразила несподіваним весняним перевтіленням

Юлія Саніна останнім часом радує шанувальники експериментами з зовнішністю і образами. Так, нещодавно вона кардинально змінила зачіску і викликала бурхливе обговорення в мережі. Тепер рок-діва вирішила вразити фанів ще одним перевтіленням.
Вона з'явилася на сторінці в Instagram в яскравому і несподіваному образі.
Юля постала в по-справжньому соковитому весняному сміливому образі – картатий костюм, що складається з яскравої барвистої куртки і такого ж низу і салатового трикотажного топа. Вона доповнила свій лук масивними аксесуарами – золотими і кислотним ланцюгами, великими сережками-кільцями. Макіяж – максимально яскравий і зухвалий – помаранчеві тіні і помада глибокого темно-пурпурного відтінку.
Співачка уклала волосся в акуратні голлівудські локони і зробила манікюр персикового відтінку, який гармонійно поєднувався з її образом.
Юлія Саніна захопила строкатим новим образом (фото: instagram.com/the_hardkiss)
"Italiano Donna", - підписала соковите і яскраве фото Юля.
Шанувальники оцінили б'юті-експеримент зірки і прийшли в захват т ефектного образу рок-діви.
Нагадаємо, що раніше Юлія Саніна чесно розповіла про ревнощі чоловіка і стосунки з його батьками. Її чоловік Вал Бебко, креативний керівник The Hardkiss помічає увагу до ефектної дружині з боку інших чоловіків і йому це не подобається. Юля запевняє, що насправді вона домашня, до того ж гарна господиня, турботлива мама і дружина.