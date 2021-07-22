Просто Голливуд! Никитюк в латексе и пушистом мини вызвала фурор в сети

Так, Леся надела розовое периливающееся платье ассиметричного кроя. Дерзкое мини позволило сделать акцент на длинных ножках Леди Ле, а экстремальное декольте добавило соблазнительности наряду.

На втором снимке Леся щеголяет в латексном наряде винного оттенка с необычным украшением в виде перьев. Ее волосы собраны в высокий пучок, а взгляд в камеру – строгий и решительный.

Леся Никитюк показала эффектные образы (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На третьем кадре в фокусе – игривая Леся в пушистом платье небесного оттенка. Она дополнила наряд серебряными босоножками на шпильке, распустила локоны и кокетливо улыбается.

Свой восторг от фото выразили многие звездные друзья Леси. Например, Даша Астафьева даже не узнала телезвезду. "Леся, ты?" - поинтересовалась она. Образы произвели впечатление на жену Владимира Остапчука Кристину, а также самого шоумена и ведущего, Екатерину Кухар, Владимира Дантеса и других.