Просто Голлівуд! Нікітюк у латексі та пухнастому міні викликала фурор у мережі

Так, Леся одягла рожеве плаття асиметричного крою. Зухвале міні дозволило зробити акцент на довгих ніжках Леді Ле, а екстремальне декольте додало привабливості луку.

На другому знімку Леся позує в латексному вбранні винного відтінку з незвичайною прикрасою у вигляді пір'я. Її волосся зібране у високий пучок, а погляд в камеру – строгий і рішучий.

Леся Нікітюк показала ефектні образи (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На третьому кадрі у фокусі - грайлива Леся в пухнастій сукні небесного відтінку. Вона доповнила вбрання срібними босоніжками на шпильці, розпустила локони і кокетливо посміхається.

Свій захват від фото висловили багато зіркових друзів Лесі. Наприклад, Даша Астаф'єва навіть не впізнала телезірку. "Леся, ти?"- поцікавилася вона. Образи справили враження на дружину Володимира Остапчука Христину, а також самого шоумена і ведучого, Катерину Кухар, Володимира Дантеса та інших.