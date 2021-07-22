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Просто Голлівуд! Нікітюк у латексі та пухнастому міні викликала фурор у мережі

Автор: Ольвія Агаркова

Леся Нікітюк закінчила зйомки нового сезону програми "Хто зврху?" на "Новому каналі". Свіжі випуски обіцяють бути як завжди кумедними і гуморними, з великою кількістю зіркових учасників і, звичайно, Леді Ле у приголомшливих образах. Частину з них телезірка вже встигла розсекретити.

На сторінці в Instagram вона опублікувала кілька барвистих промо-фото, на яких постала в кардинально різних, але ефектних луках.

Так, Леся одягла рожеве плаття асиметричного крою. Зухвале міні дозволило зробити акцент на довгих ніжках Леді Ле, а екстремальне декольте додало привабливості луку.

На другому знімку Леся позує в латексному вбранні винного відтінку з незвичайною прикрасою у вигляді пір'я. Її волосся зібране у високий пучок, а погляд в камеру – строгий і рішучий.

Леся Нікітюк показала ефектні образи (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На третьому кадрі у фокусі - грайлива Леся в пухнастій сукні небесного відтінку. Вона доповнила вбрання срібними босоніжками на шпильці, розпустила локони і кокетливо посміхається.

Свій захват від фото висловили багато зіркових друзів Лесі. Наприклад, Даша Астаф'єва навіть не впізнала телезірку. "Леся, ти?"- поцікавилася вона. Образи справили враження на дружину Володимира Остапчука Христину, а також самого шоумена і ведучого, Катерину Кухар, Володимира Дантеса та інших.

  • Ого, Леся, що за така неймовірна фотосесія. Просто Голлівуд, тупо бомба ракета
  • Дуже красиві фото! Незвичайні образи
  • Всі красиві, але 3 - крута
  • Все чудово
  • А мені перше фото сподобалося ... Супер класне ... Ти супер
  • Жорстоко красива
  • Максимально круто
  • Вау, ого-го яка шикарна

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк запропонувала оригінальну альтернативу фотошопу.

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Леся Нікітюк