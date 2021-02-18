Просто идеальна: Эшли Грэм в топе и трусиках восхитила аппетитными формами

Эшли Грэм демонстрирует новинку (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Когда я сказала вам, что приготовила для вас сюрпризы, я имела в виду это! Мы хотели убедиться, что любой, кто хочет идеального загара, сможет добиться его даже дома. Моим самым большим приоритетом для этого набора было то, что это не только "неплохо" для вашей кожи, но на самом деле ХОРОШО для нее. Некоторые из его прекрасных ингредиентов включают комплекс гиалуроновой кислоты, увлажняющие кремы, масло шиповника и витамин Е. Плюс его можно использовать так, как вы хотите, от легкого солнечного поцелуя до бронзового сияния после отпуска", - расхвалила свою новинку молодая мама.

"Простите, но я уже бегу в магазин за этим коллабом!", "Просто дух захватывает", "Сияющая богиня", "Так идеальна", "Красота", - не смогли сдержать слов восхищения фанаты. Так что наверняка продукт будет иметь бешеный успех.