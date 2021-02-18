Просто ідеальна: Ешлі Грем в топі і трусиках захопила апетитними формами

Ешлі Грем демонструє новинку (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Коли я сказала вам, що приготувала для вас сюрпризи, я мала на увазі це! Ми хотіли переконатися, що кожен, хто хоче ідеальної засмаги, зможе домогтися її навіть вдома. Моїм найбільшим пріоритетом для цього набору було те, що це не тільки "непогано" для вашої шкіри, але насправді ДОБРЕ для неї. Деякі з прекрасних інгредієнтів включають комплекс гіалуронової кислоти, зволожуючі креми, масло шипшини і вітамін Е. Плюс його можна використовувати так, як ви хочете, від легкого сонячного поцілунку до бронзового сяйва після відпустки", - розхвалила свою новинку молода мама.

"Вибачте, але я вже біжу в магазин за цим коллабом!", "Просто дух захоплює", "Сяюча богиня", "Така ідеальна", "Краса", - не змогли стримати слів захоплення фанати. Так що напевно продукт матиме шалений успіх.