Просто икона: Надя Дорофеева в одном нижнем белье под плащом покорила фанатов красотой

Надя Дорофеева – одна самых обожаемых фанатами певиц украинского шоу-бизнеса, надо отметить, любят ее не только за хиты, а и за стиль: она удачно сочетает одежду и аксессуары. Фолловерам нравится учиться у певицы выглядеть стильно в обычной жизни – и они не устают восхищаться образами Нади.

На этот раз певица в Instagram порадовала новым снимком, кадром из будущего сольного клипа. На фото, которым поделилась Дорофеева, она стоит в изысканном нижнем белье, сверху на которое наброшенный черный плащ. Девушка держит в руках зажигалку.

"Очень тонко намекаю на название трека", - призналась Надя, пытаясь заставить фанатов думать о чем-то еще, кроме ее горячего снимка.

Надя Доровеева - скоро новый хит (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

"Афигеть, афигеть, афигеть", "Огненная женщина", "Просто икона", "Сексуальная зажигалка?", - начали гадать поклонники, заодно восхваляя свою звезду.

Напомним, что Владимир Дантес во всем готов поддержать любимую жену. Например, когда Надя устроила день "без фильтров и всех дел" и показала в сторис своего Instagram "истинное лицо". Надя просит своих поклонников сделать то же самое - и отметить ее на своих фото или видео, Дантес тоже сделал селфи.