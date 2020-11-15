Просто ікона: Надя Дорофєєва лише у вишуканій білизні під плащем підкорила фанатів красою

Надя Дорофєєва – одна найулюбленіших фанатами співачок українського шоу-бізнесу, треба відзначити, люблять її не тільки за хіти, а й за стиль: вона вдало поєднує одяг та аксесуари. Фоловерам подобається вчитися у співачки виглядати стильно в звичайному житті – і вони не втомлюються захоплюватися образами Наді.

Цього разу співачка в Instagram порадувала новим знімком, кадром з майбутнього сольного кліпу. На фото, яким поділилася Дорофєєва, вона стоїть у вишуканій білизні, зверху на яку накинутий чорний плащ. Дівчина тримає в руках запальничку.

"Дуже тонко натякаю на назву трека", - зізналася Надя, намагаючись змусити фанатів думати про щось ще, крім її гарячого знімка.

Надя Доровеева - скоро новий хіт (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

"Афигеть, афигеть, афигеть", "Вогняна жінка", "Просто ікона", "Сексуальна запальничка?", - почали гадати шанувальники, заодно вихваляючи свою зірку.

Нагадаємо, що Володимир Дантес у всьому готовий підтримати улюблену дружину. Наприклад, коли Надя влаштувала день "без фільтрів і всіх справ" і показала в сторіс свого Instagram "справжнє обличчя". Надя просить своїх прихильників зробити те ж саме - і відзначити її на своїх фото або відео, Дантес теж зробив селфи.