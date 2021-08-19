Просто куколка: Риз Уизерспун показала редкие фото с мамой-красавицей

Риз запостила несколько фото со своей мамой, на которых они сняты в разных локациях: во время прогулки на лошадях, в ресторане, на пороге родного дома… В конце она добавила и снимок мамы из молодости. На всех фото мама и ее знаменитая дочь невероятно похожи. А к тому же Бетти выглядит по-прежнему молодой, красивой и энергичной.

Риз Уизерспун с мамой Бетти (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Сегодня я праздную! День рождения Бетти... Моя замечательная мама. Мне так повезло, что в моей жизни есть ее Радость, Счастье и Мудрость. Она всегда говорила мне мечтать ПО-КРУПНОМУ, смеяться КАЖДЫЙ ДЕНЬ, проявлять творческий подход при любой возможности, наслаждаться каждым цветком, который вы видите и быть полезным ДРУГИМ в этой жизни. Она вытирала мне слезы и радовалась каждому успеху. Хотя я никогда не смогу выразить словами, как сильно я ее люблю, я стараюсь изо всех сил каждый день. Я люблю тебя, мама!", - написала Риз под постом.

В комментариях поклонники отметили, как прекрасно выглядит мама Риз, и присоединились к поздравлениям: "Она кукла! С Днем Рождения, Бетти!", "Так мило", "Бетти действительно самая очаровательная леди!", "Великолепная мама; она дала вам такой хороший совет!", "С днём рождения, милая Бетти! Спасибо за то, что вы такая замечательная мама и вдохновляющая женщина!", - пишут они.