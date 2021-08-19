Просто лялечка: Різ Уізерспун показала рідкісні фото з мамою-красунею

Різ запостила кілька фото зі своєю мамою, на яких вони зняті в різних локаціях: під час прогулянки на конях, в ресторані, на порозі рідного дому... В кінці вона додала і знімок мами з молодості. На всіх фото мама і її знаменита дочка неймовірно схожі. А до того ж Бетті виглядає, як і раніше, молодою, красивою і енергійною.

Різ Уізерспун з мамою Бетті (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Сьогодні я святкую! День народження Бетті... Моя чудова мама. Мені так пощастило, що в моєму житті є її Радість, Щастя і Мудрість. Вона завжди говорила мені мріяти про ВЕЛИКЕ, сміятися КОЖЕН ДЕНЬ, проявляти творчий підхід при будь-якій можливості, насолоджуватися кожною квіткою, яку ви бачите і бути корисним ІНШИМ в цьому житті. Вона витирала мені сльози і раділа кожному успіху. Хоча я ніколи не зможу висловити словами, як сильно я її люблю, я намагаюся щосили кожен день. Я люблю тебе, мамо!", - написала Різ під постом.

У коментарях шанувальники відзначили, як чудово виглядає мама Різ, і приєдналися до привітань: "Вона лялька! З днем народження, Бетті!", "Так мило", "Бетті дійсно найчарівніша леді!", "Чудова мама; вона дала вам таку хорошу раду!", "З днем народження, мила Бетті! Спасибі за те, що ви така чудова мама і надихаюча жінка!",- пишуть вони.