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Просто огонь! Дерзкая Никитюк в крошечном топе и лосинах свела с ума стройными формами

Автор: Lite

Леся Никитюк недавно вернулась из Стамбула, где ей провели полное обследование организма. Ведущая порадовала новостями – у нее все хорошо и здоровье отменное. Конечно же, не обошлось без красочных фотосетов у Босфора и на фоне местных достопримечательностей. Верунувшись домой, Леди Ле продолжила радовать поклонников и показала дерзкое фото в пикантном аутфите.

Леся опубликовала соблазнителный кадр на личной странице в Instagram.

Она расположиласт на диване с полотенцем а голове. На Лесе – крошечный черным топ и кожаные лосины. В таком наряде легко рассмотреть стройные формы телезвездыи ее плоский животик. Леди Ле предпочла легкий макияж с перламутровым блеском на губах и в качестве аксессуаров предпочла широкие золотые серги-кольца.

"....трошки дерзості, а то шось останнім часом я дуже світла і гарна дівчинка в інстаграм", - оставила объяснение к горячему фото Леся.

Леся поделилась дерзким фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники оценили ее смелый лук и обрушили на Леди Ле цунами искренних комплиментов, а также начали выпытывать у не секрет стройности.

  • Красавица
  • Вы просто огонь
  • Шикарная
  • Ты секси, Леся
  • Как всегда шикарная
  • Как поддерживаешь форму?
  • Леся, как себя держите в такой отличной форме? Как вам удалось похудеть?

Кстати, в недавнем интервью Леся заявила, что готова сняться в эротическом фотсете на память. Вед сейчас она находится в отличной форме и ей хотелось бы запечатлеть этот момент. В детстве и юности Леся профессионально занималась спортом, поэтому может похвастаться подтянутым упругим телом и силой духа.

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Новости Украины Леся Никитюк
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