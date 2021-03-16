Просто вогонь! Зухвала Нікітюк в крихітному топі і лосинах звела з розуму стрункими форами

Вона розташувалася на дивані з рушником на голові. На Лесі – крихітний чорним топ і шкіряні лосини. У такому вбранні легко роздивитися стрункі форми телезірки і її плоский животик. Леді Ле воліла легкий макіяж з перламутровим блиском на губах і в якості аксесуарів обрала широкі золоті сережки-кільця.

"....трошки дерзості, а то шось останнім часом я дуже світла і гарна дівчинка в інстаграм", - залишила пояснення до гарячого фото Леся.

Леся поділилася зухвалим фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники оцінили її сміливий лук і і обрушили на Леді Ле цунамі щирих компліментів, а також почали допитуватися не секрет стрункості.