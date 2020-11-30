Просто роскошна: 50-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила молодым внешним видом на новом селфи

Наоми Кэмпбелл обожает делать селфи, на которых выглядит невероятно молодо. Одно из таких фото появилось на странице супермодели 90-х совсем недавно. Она позирует на фоне таблички с одним из своих любимых брендов - ALAÏA. Звезда, которая отметила в конце мая этого года свое 50-летие, выглядит невероятно!



Модель на новом фото (фото: instagram.com/naomi)

Сияющая гладкая кожа лица и шеи без единого намека на возраст, свежий взгляд, легкая улыбка чувственных пухлых губ… Кажется, что фото сделано в молодые годы скандальной модели, и она только что сошла с подиума одного из своих знаковых показов. Но нет, это селфи Наоми сделала в минувшее воскресенье. Подтверждением тому стала и подпись, в которой звезда поставила соответствующий хэштег.

"Ты просто невероятна", "Королева", "Вау, как тебе удается оставаться такой молодой", "ты лучшая", "Восхитительна", "Это любовь", "Как же ты красива, это просто невероятно", "Да, королева", "Я люблю твой натуральный гламур", "Я просто хочу выглядеть так же, когда повзрослею", "Уникальна", "Красота", "Прекрасна как всегда, мое вдохновение", - такими комментариями отметили пост фолловеры, которых у Наоми на данный момент уже почти 10 миллионов.

Ранее мы писали, что модель продемонстрировала совершенную фигуру в откровенном наряде.