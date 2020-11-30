UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Просто роскошна: 50-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила молодым внешним видом на новом селфи

Автор: Lite

Модель показала новое селфи

Наоми Кэмпбелл обожает делать селфи, на которых выглядит невероятно молодо. Одно из таких фото появилось на странице супермодели 90-х совсем недавно. Она позирует на фоне таблички с одним из своих любимых брендов - ALAÏA. Звезда, которая отметила в конце мая этого года свое 50-летие, выглядит невероятно!


Модель на новом фото (фото: instagram.com/naomi)

Сияющая гладкая кожа лица и шеи без единого намека на возраст, свежий взгляд, легкая улыбка чувственных пухлых губ… Кажется, что фото сделано в молодые годы скандальной модели, и она только что сошла с подиума одного из своих знаковых показов. Но нет, это селфи Наоми сделала в минувшее воскресенье. Подтверждением тому стала и подпись, в которой звезда поставила соответствующий хэштег.

"Ты просто невероятна", "Королева", "Вау, как тебе удается оставаться такой молодой", "ты лучшая", "Восхитительна", "Это любовь", "Как же ты красива, это просто невероятно", "Да, королева", "Я люблю твой натуральный гламур", "Я просто хочу выглядеть так же, когда повзрослею", "Уникальна", "Красота", "Прекрасна как всегда, мое вдохновение", - такими комментариями отметили пост фолловеры, которых у Наоми на данный момент уже почти 10 миллионов.

Ранее мы писали, что модель продемонстрировала совершенную фигуру в откровенном наряде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины модель