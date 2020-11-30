Просто розкішна: 50-річна Наомі Кемпбелл захопила молодим зовнішнім виглядом на новому селфі

Наомі Кемпбелл обожнює робити селфі, на яких виглядає неймовірно молодо. Одне з таких фото з'явилося на сторінці супермоделі 90-х зовсім недавно. Вона позує на тлі таблички з одним зі своїх улюблених брендів - ALAÏA. Зірка, яка відзначила наприкінці травня цього року своє 50-річчя, виглядає неймовірно!



Модель на новому фото (фото: instagram.com/naomi)

Сяюча гладка шкіра обличчя і шиї без єдиного натяку на вік, свіжий погляд, усмішка чуттєвих пухких губ... Здається, що фото зроблено в молоді роки скандальної моделі, і вона тільки що зійшла з подіуму одного зі своїх знакових показів. Але ні, це селфі Наомі зробила минулої неділі. Підтвердженням тому став і підпис, в якому зірка поставила відповідний хештег.

"Ти просто неймовірна", "Королева", "Вау, як тобі вдається залишатися такою молодою", "Ти найкраща", "Чудова", "Це любов", "Як ж ти красива, це просто неймовірно", "Так, королева", "Я люблю твій натуральний гламур", "Я просто хочу виглядати так само, коли подорослішаю", "Унікальна", "Краса", "Прекрасна як завжди, моє натхнення", - такими коментарями відзначили пост фолловери, яких у Наомі на даний момент вже майже 10 мільйонів.

Раніше ми писали, що модель продемонструвала досконалу фігуру у відвертому вбранні.