RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Просто розкішна: 50-річна Наомі Кемпбелл захопила молодим зовнішнім виглядом на новому селфі

Автор: Lite

Модель показала нове селфі

Наомі Кемпбелл обожнює робити селфі, на яких виглядає неймовірно молодо. Одне з таких фото з'явилося на сторінці супермоделі 90-х зовсім недавно. Вона позує на тлі таблички з одним зі своїх улюблених брендів - ALAÏA. Зірка, яка відзначила наприкінці травня цього року своє 50-річчя, виглядає неймовірно!


Модель на новому фото (фото: instagram.com/naomi)

Сяюча гладка шкіра обличчя і шиї без єдиного натяку на вік, свіжий погляд, усмішка чуттєвих пухких губ... Здається, що фото зроблено в молоді роки скандальної моделі, і вона тільки що зійшла з подіуму одного зі своїх знакових показів. Але ні, це селфі Наомі зробила минулої неділі. Підтвердженням тому став і підпис, в якому зірка поставила відповідний хештег.

"Ти просто неймовірна", "Королева", "Вау, як тобі вдається залишатися такою молодою", "Ти найкраща", "Чудова", "Це любов", "Як ж ти красива, це просто неймовірно", "Так, королева", "Я люблю твій натуральний гламур", "Я просто хочу виглядати так само, коли подорослішаю", "Унікальна", "Краса", "Прекрасна як завжди, моє натхнення", - такими коментарями відзначили пост фолловери, яких у Наомі на даний момент вже майже 10 мільйонів.

Раніше ми писали, що модель продемонструвала досконалу фігуру у відвертому вбранні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України модель